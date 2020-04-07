Dövizde son durum

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,77 civarında hareket ediyor.
Euro/TL ise 7,33 seviyesinde yer alıyor.
Sterlin/TL ise 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,77 civarında hareket ediyor.
Euro/TL ise 7,33 seviyesinde yer alıyor.
Sterlin/TL ise 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.