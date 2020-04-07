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Dövizde son durum

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

07 Nisan 2020 Salı 08:58
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Dövizde son durum

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,77 civarında hareket ediyor. 

Euro/TL ise 7,33 seviyesinde yer alıyor.

Sterlin/TL ise 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.

Anahtar Kelimeler:
DövizDolarEuroSterlin
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