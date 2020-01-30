Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Dövizde son durum? (30 Ocak 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

30 Ocak 2020 Perşembe 09:54
Dövizde son durum? (30 Ocak 2020)

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,96'dan işlem görüyor. 

Euro/TL de 6,54'te seyrediyor.

Sterlin/TL 7,76'ta işlem görüyor.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR

Uzmanlar, bugün yurt içi fiyatlamaları açısından yılın ilk Enflasyon Raporu ve sonrasında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamaların kritik önem taşıdığını belirterek, yurt dışında ABD'de büyüme, Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9850'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,9150'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek % 1.50 – % 1.75 aralığında tuttu. Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi 5 baz puan artırarak yüzde 1.60 seviyesine çıkarttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
DövizSonDurumHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dövizde son durum? (29 Ocak 2020)
Dövizde son durum? (29 Ocak 2020)
Döviz kurlarında son durum!
Döviz kurlarında son durum!
Döviz kurlarında son durum!
Döviz kurlarında son durum!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim