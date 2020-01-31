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Dövizde son durum? (31 Ocak 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

31 Ocak 2020 Cuma 10:47
Dövizde son durum? (31 Ocak 2020)

Haftanın başından bu yana yükselişini sürdüren dolar/TL, haftanın son işlem gününe de 5,98'in üzerinde başladı.

Euro/TL ise 6,59'da yer alıyor.

Sterlin/TL ise 7,82'den işlem görüyor.

Merkez Bankası, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek, 8.2 olarak korudu. 2021 yılı için ön görülen enflasyonu ise yüzde 5.4 olarak açıkladı. Piyasalar ise bu bilgiler ışığında pazartesi günü yurt içinde açıklanacak enflasyon verisini bekleyecek.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi rakamlarının takip edileceğini belirten analistler yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE ve GSYH verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9850'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,9150'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

ASYA PİYASALARINI CORONA VİRÜSÜ VURDU

Tayland bahtı, Filipinler pesosu ve Tayvan doları başta olmak üzere Asya para birimleri değer kaybetmeye devam ediyor. Çin'deki Corona virüsü endişeleri kaygıları daha da artırdı.

Öte yandan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı 213'e yükseldi, vaka sayısı ise 9 bini aştı. Corona virüsü son olarak İtalya'ya sıçradı.

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. DSÖ'den yapılan açıklamada, "Virüsten dolayı uluslararası ticaret ve ulaşım kısıtlanmamalı" denildi.

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