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Dövizde son durum? (6 Ocak 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

06 Ocak 2020 Pazartesi 09:30
Dövizde son durum? (6 Ocak 2020)

Ortadoğu'da yaşanan gerilim ve Trump'ın İran ve Irak'ı tehdit eden açıklamaları piyasalarda belirsizlikleri artırdı. Güvenli liman altın tüm dünyada yükselişe geçerek ons fiyatı 1550 doları aştı. İç piyasada gram altın 300 liranın üzerine çıktı. 

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9740 liradan, euro 6,6700 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,9720 liradan alınan dolar, 5,9740 liradan satılıyor. 6,6680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6700 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise  7,8108 lira alış, 7,8173 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi, 2019'un son haftalarından itibaren yükseliş grafiğini sürdüren dolar kurunda artışa neden olmuş,  cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9750 lira,  euronun satış fiyatı ise 6,6610 lira olmuştu.

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