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Dövizde son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:12
Dövizde son durum!

30 Ağustos 2018 sabahında uluslarası piyasada dolar güne 6,5464-6,5563 lira seviyesinden başladı.

Saat 08.48 itibariyle euro 7,6669-7,6762 liradan, sterlin ise 8,5249-8,5499 liradan işlem görüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
DövizDolarEuroSterlinEkonomiHaberGündemKıbrıs
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hülowww 2018-08-30 09:42:28

döviz bizi batirıyiiiiii

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Doğru Söz 2018-08-30 12:23:26

Allah bin belasını versin!
İsyanımdııııııııır...
Yürümedi beeeeeeeeeeeee...
Yanlış kazığa bağladık...
Zemin bataklık...

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