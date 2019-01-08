Dövizde son durum!

Global piyasalar Washington ve Pekin'in ticaret anlaşmasına varabilecekleri ve Fed'in ekonomik büyümenin daha da yavaşlaması halinde para politikasını sıkılaştırmayı durdurabileceği umutlarıyla pozitif seyrederken dolar/TL yeni güne 5,40 civarından başladı.

Dün 5,32-5,41 aralığında hareket eden ve küresel piyasalardaki iyimserliği tam olarak yansıtamayan dolar/TL bu sabah 5,39 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL de 6,16'dan alıcı buluyor. Sterlin/TL ise güne 6,8989-6,9080 civarında başladı.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmeleri ve ABD'li heyetin Türkiye'de gerçekleştireceği Suriye ile ilgili görüşmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt içinde Hazine nakit dengesi ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini bildirdi.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyetin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,34'ün destek olarak izleneceğini, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,28 ve 5,24'ün gündeme geleceğini kaydetti.