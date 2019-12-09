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Dövizde son durum? (9 Aralık 2019)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

09 Aralık 2019 Pazartesi 09:45
Dövizde son durum? (9 Aralık 2019)

Dolar güne  5,7810 liradan, euro 6,3950 liradan, sterlin ise 7,6024 liradan  haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,7790 liradan alınan dolar, 5,7810 liradan satılıyor. 6,3930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3950 lira sterlin ise 7,6078 olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7650 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3850 lira olmuştu.

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