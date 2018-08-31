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Dövizde son durum!

Dün uluslararası piyasada 6.80 seviyesine kadar çıkan ve bu sabah 6.60'ın üzerinde işlem gören dolar/TL 6.41 seviyelerine doğru geriledi. Ancak bu gerileme sınırlı kaldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:58
Dövizde son durum!

Yurtiçi piyasaların dün tatil olduğu günde 6.80 seviyelerine tırmanan, bu sabah ise serbest piyasada 6.60'nın üzerinde işlem gören dolar/TL 6.51 seviyelerine kadar indi. Kur saat 09:35 itibarıyla 6.4100 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 7.47 seviyesinde bulundu.

Ancak dolardaki düşüş kısa süreli oldu. Kur, saat 10.00 itibarıyla 6.54 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro da 7.64'ten alıcı buldu.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, gelişen ülke paralarındaki değer kaybının baskısını hissederek zayıflayan TL’deki düşüş kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türk bankalarıyla ilgili yaptığı açıklama ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin görevinden ayrıldığı haberleriyle hızlandı. Gelişen ülke paralarındaki düşüşte Arjantin Merkez Bankası'nın rekor faiz artırıma gitmesi etkili oldu.

Yatırımcı güveninin sarsıldığı ve para piyasalarındaki krizin derinleştiği Arjantin’de Merkez Bankası dün ülkenin parası pezonun tepetaklak olmasından sonra bir kez daha faiz silahını çekti. Pezonun dolar karşısında rekor düşük seviyeye inmesi üzerine Merkez Bankası yılın beşinci faiz artırımını yaptı ve gösterge faizi yüzde 45 seviyesinden yüzde 60’a yükseltti. Böylelikle Arjantin dünyada en yüksek faiz veren ülke konumuna geldi.

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Anahtar Kelimeler:
DövizDolarEuroSterlinEkonomiHaber
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Doğru Söz 2018-08-31 12:36:42

TL çok sağlam para imiş! Baksana, Pezo düştüğünde bile bizde fırtına oluyorsa!
Kalmadı sabır...
Kalmadı sinir...
Sağlam kazığa bağlanmadan bu sandalcık savrulmaktan kurtulmaz.

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