Dövizde son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3450 liradan, euro 6,0720 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,3430 liradan alınan dolar, 5,3450 liradan satılıyor. 6,0700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,0720 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3360 lira, euronun satış fiyatı ise 6,0660 lira olmuştu.

Sterlin, Alış: 685150 Satış, 688720 seviyelerinde işlem görüyor.