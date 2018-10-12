Dövizde son rakamlar

Dolar/TL bugün 17 Ağustos'tan beri ilk kez 5,8310'a kadar gerilemesinin ardından 5,85 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL 6,7 seviyesinde yer alıyor.

Sterlin/TL ise7,7162-7,7412 civarında işlem görüyor

ABD'li rahip Brunson bugün, 4. kez hakim karşısında. Brunson davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Brunson için adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve ''örgüte üye olmak''tan 5 ila 10 yıl arasında hapis talep etti. Brunson'a alt sınırdan ceza verilirse yattığı süre de göz önüne alınarak tahliye edilmesi bekleniyor.

ABD'deki veri akışı ve Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra şirket bilançolarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,90'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 5,75 ve 5,50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.