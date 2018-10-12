Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
232.053
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7866
EURO
6.8595
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor!
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
banner40

Dövizde son rakamlar

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

12 Ekim 2018 Cuma 16:02
Dövizde son rakamlar

Dolar/TL bugün 17 Ağustos'tan beri ilk kez 5,8310'a kadar gerilemesinin ardından 5,85 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL  6,7 seviyesinde yer alıyor.

Sterlin/TL ise7,7162-7,7412 civarında işlem görüyor

ABD'li rahip Brunson bugün, 4. kez hakim karşısında. Brunson davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Brunson için adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve ''örgüte üye olmak''tan 5 ila 10 yıl arasında hapis talep etti. Brunson'a alt sınırdan ceza verilirse yattığı süre de göz önüne alınarak tahliye edilmesi bekleniyor.

ABD'deki veri akışı ve Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra şirket bilançolarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,90'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 5,75 ve 5,50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

banner22
Son Güncelleme: 12.10.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
ABDBRUNSONHaberDöviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ve ASYA borsalarından sonra Avrupa piyasalarında da sert düşüşler yaşandı
ABD ve ASYA borsalarından sonra Avrupa piyasalarında da sert düşüşler yaşandı
Dövizde son durum!
Dövizde son durum!
Dövizde son durum!
Dövizde son durum!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim