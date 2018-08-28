Dövizde yükseliş devam ediyor

Aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığı döviz cephesinde; dolar/TL 6,17 seviyesinde güne başladı.

9 günlük tatil sonrası haftanın ilk gününde yukarı hareket eden dolar/TL, bu sabah 6,17 seviyesinde güne başladı. Dolar/TL dün gün içerisinde yüzde 3’ü aşan yükselişle 6.30 seviyesine kadar çıkarken, gün sonunda 6.15'in üzerinde dengelenmişti.

Kurda, rekor sonrası geri çekilmelerin 6 seviyesi altında sınırlı kaldığı görülüyor. Fed’in faiz konusundaki duruşu, gelişen ülke piyasaları için pozitif olsa da yurtiçinde ABD ile gerilen siyasi ilişkilere ilişkin belirsizlik nedeniyle kurlar üzerinde baskı devam ediyor.

Piyasada bir yandan ABD ile ilişkiler ve buna bağlı haber akışı izleniyor. Veri gündemi ise bugün daha zayıf. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla, gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanyayı basın toplantısı ile kamuoyuna anlatacak.

Saat 08.57 itibarıyla dolar/TL 6.1710 ve euro/TL 7.2141 seviyesinde yer aldı.