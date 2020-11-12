Dövizdeki düşüş sürüyor

ABD seçim sonuçlarının açıklanması ve Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanının görevden ayrılması ile T.C. Merkez Bankası Müdürünün görevden alınması gibi gelişmelerin ardından döviz kurlarındaki düşüş durulmuyor...

Önceki süreçlerde Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle birlikte yukarı doğru ciddi bir ivme yakalayan döviz kurları, bu hafta bir an olsun ‘hareketli saatler’ evresini tamamlayamadı.

İşte dövizdeki son durum şu şekilde:

STERLİN

Güne 10,3183 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 07.45 itibarıyla yüzde 0,59 artışla 10,35 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,28, en yüksek 10,88 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 10,30 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 21 Ekim tarihinde 10,16 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 11,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 10,35 TL'ye karşılık geliyor...

EURO

Güne 9,1984 ile başlayan Euro kuru, saat 07.45 itibarıyla yüzde 0,51 artışla 9,23 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 9,15, en yüksek 9,70 seviyelerini gören Euro, günü 9,18 seviyesinde kapattı.

Euro, 11 Kasım tarihinde 9,15 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 10,20 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro 9,23 TL'ye karşılık geliyor...

ABD DOLARI

Güne 7,80 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 07.45 itibarıyla yüzde 0,55 artışla 7,83 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,78, en yüksek 8,20 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,79 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 22 Ekim tarihinde 7,78 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 8,58 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 7,83 TL'ye karşılık geliyor...