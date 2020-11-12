Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün daha tutuklu kalacak
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün...
Gardiyanın cezası belli oldu
Gardiyanın cezası belli oldu
32 yıl hapis cezası
32 yıl hapis cezası
Flaş Haber
Oruç Reis için yeni Navtex
Kapat

Dövizdeki düşüş sürüyor

Dünyada ve Türkiye gündeminde yaşanan gelişmelerin ardından son bir hafta içerisinde döviz kurlarının yaşadığı gerileme sürüyor... Sterlin 10.35 TL'den işlem görüyor...

12 Kasım 2020 Perşembe 09:35
1133 Okunma
Dövizdeki düşüş sürüyor

ABD seçim sonuçlarının açıklanması ve Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanının görevden ayrılması ile T.C. Merkez Bankası Müdürünün görevden alınması gibi gelişmelerin ardından döviz kurlarındaki düşüş durulmuyor...

Önceki süreçlerde Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle birlikte yukarı doğru ciddi bir ivme yakalayan döviz kurları, bu hafta bir an olsun ‘hareketli saatler’ evresini tamamlayamadı.

İşte dövizdeki son durum şu şekilde:

STERLİN

Güne 10,3183 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 07.45 itibarıyla yüzde 0,59 artışla 10,35 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,28, en yüksek 10,88 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 10,30 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 21 Ekim tarihinde 10,16 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 11,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 10,35 TL'ye karşılık geliyor...

EURO

Güne 9,1984 ile başlayan Euro kuru, saat 07.45 itibarıyla yüzde 0,51 artışla 9,23 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 9,15, en yüksek 9,70 seviyelerini gören Euro, günü 9,18 seviyesinde kapattı.

Euro, 11 Kasım tarihinde 9,15 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 10,20 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro 9,23 TL'ye karşılık geliyor...

ABD DOLARI

Güne 7,80 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 07.45 itibarıyla yüzde 0,55 artışla 7,83 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,78, en yüksek 8,20 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,79 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 22 Ekim tarihinde 7,78 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 8,58 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 7,83 TL'ye karşılık geliyor...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar kaç TL? (12 Kasım 2020 dolar - euro fiyatları)
Dolar kaç TL? (12 Kasım 2020 dolar - euro fiyatları)
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Döviz Kurları / 11 Kasım 2020
Döviz Kurları / 11 Kasım 2020
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim