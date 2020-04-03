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Dünya Bankası'ndan salgın ile mücadeleye destek

Dünya Bankası'ndan gelişmekte olan ülkelere koronavirüsle mücadeleye destek kapsamında 15 ayda 160 milyar dolar verilecek.

03 Nisan 2020 Cuma 14:27
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Dünya Bankası'ndan salgın ile mücadeleye destek

Dünya Bankası yönetimi, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede gelişmekte olan ülkeleri güçlendirmek amacıyla, gelecek 15 ay içinde 160 milyar dolarlık kaynağın sağlanacağı yeni bir destek programını başlattıklarını duyurdu.

Program kapsamında, ilk olarak 25 ülkeye yaklaşık 2 milyar dolarlık destek sağlanacağı ve 40'dan fazla ülke için de yeni operasyonların hızla ilerleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu desteğin ilk aşama sağlanacağı ülkelerin Afganistan, Arjantin, Kongo, Cibuti, Ekvador,Pakistan ve Etiyopya'nın bulunduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya BankasıEkonomiCoronavirüsKoronavirüsCOVID - 19
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