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Dünya bu açıklamayı konuşuyor!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Son Başbakan Liz Truss'un istifası sonrası görev gelen Sunak, "Çin'e yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Açık konuşalım, ticaretin otomatik olarak sosyal ve politik reforma yol açacağına dair saf fikirle birlikte sözde 'altın çağ' bitti" dedi.

29 Kasım 2022 Salı 09:42
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Dünya bu açıklamayı konuşuyor!



Liz Truss'un göreve gelmesinden 45 gün sonra istifa etmesinin ardından İngiltere Başbakanı olan Rishi Sunak, Çin ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Çin'e yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor" diyen Sunak, "Açık konuşalım, ticaretin otomatik olarak sosyal ve politik reforma yol açacağına dair saf fikirle birlikte sözde 'altın çağ' bitti" dedi.

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"ALTIN ÇAĞ BİTTİ"

Başbakan Sunak, her yıl düzenlenen geleneksel "Lord Mayor's Banquet" yemeğinde yaptığı konuşmada, İngiltere-Çin ilişkilerinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sunak, "Çin'e yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Açık konuşalım, ticaretin otomatik olarak sosyal ve politik reforma yol açacağına dair saf fikirle birlikte sözde 'altın çağ' bitti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başbakan Sunak, basit Soğuk Savaş retoriğine de güvenemeyeceklerinin altını çizdi.

"DAHA DA ŞİDDETLENEN BİR MEYDAN OKUMA OLUŞTURDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Sunak, BBC muhabiri Edward Lawrence'ın, Çin'de 27 Kasım'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları takip ettiği esnada gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakılmasına atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Çin'in değerlerimize ve çıkarlarımıza sistematik bir meydan okuma oluşturduğunun, daha da büyük bir otoriterliğe doğru ilerledikçe daha da şiddetlenen bir meydan okuma oluşturduğunun farkındayız."

Sunak, liderliği altında ülkesinin "statüko"yu seçmeyeceğini, uluslararası rakiplerinin karşısına "büyük bir retorikle değil, sağlam bir pragmatizmle" çıkacağının altını çizdi.

Kaynak: AA

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