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ECB politika faizini yüzde 0.00’da sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00’da sabit tuttu. ECB’den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00’da, marjinal faizin yüzde 0.25’te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50’de sabit tutulduğunu duyurdu.

12 Mart 2020 Perşembe 15:16
71 Okunma
ECB politika faizini yüzde 0.00’da sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00’da sabit tuttu. ECB’den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00’da, marjinal faizin yüzde 0.25’te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50’de sabit tutulduğunu duyurdu.

ECB Yönetim Kurulu, bankacılık sisteminde ya da para piyasalarında bir "likidite sıkıntısı" görülmese de, daha fazla uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarıyla, ihtiyaç olduğu anda devreye girecek bir, "acil likidite desteği"nin sağlanacağını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez BankasıFaiz
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