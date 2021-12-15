Ekonomik Örgütlerden Kısa Vadeli Çözüm Önerisi

ÖZEL HABER

Akaryakıta ardı ardına gelen zamlar, tüpgaza gelen zamlar, market fiyatlarının artması vatandaşı çileden çıkardı. “Bardak doldu çoktan taştı” diyen vatandaş isyan ediyor. Ekonomik örgütler ise zamların durdurulmasını ve yaşanan kayıpların bir an önce telafi edilmesi gerekliliğine vurgu yapıyor.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, “Geldiğimiz bu bugünlerde Türk Lirasının değer kaybının bu kadar arttığı bir zaman dilimindeyiz. Ardı ardına yapılan bu zamların kabul edilebilir bir yanı yok. Halkın alım gücü tamamen bitti. Esnaf ve zanaatkâr ise iflas etme noktasına geldi. Yani işletmeler kapatma tercihinin de dışında çıktı. Tüm varlıklarımızı kaybetmek üzereyiz. Bundan sonra tutunabilecek durumda değiliz. Zamların bir an önce durdurulması ve hem esnafın hem de vatandaşın kayıplarının sübvanseye edilmesi gerekmektedir” dedi.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, “Herkesin şuan geçim derdinde. Dövizin yükselmesi dövize bağlı olan ekonomimizi darmadağın etti. Üretim de tüketim de döviz kaynaklarıyla. Şuanda kamu giderlerini kısmak gibi bir özelliğe sahip değiliz. Ancak gelirlerimizi kısa sürede artırmak için yapabileceğimiz şeyler var. Güney’den gelen sıcak paranın ve dövizin artması için çaba harcamalıyız. Güney’den gelen likiditeyi artırmak için Yeşil Hat Tüzüğü’nün genişletilmesi için çalışma yapılmalı. Yani güneye ihraç ettiğimiz ürünlerin daha fazla olması için kural ve kıstasların genişletilmesi gerekir. Güney ile istişarelerle iki tarafında yararına olacak şekilde düzenleme yapılabilir. Bu sayede kaçakçılık ve kayıt dışılığın engellenmesi için de düzenlemeler yapılabilir ve bu durumların önüne geçilebilir. Kısa vadeli süreçte ekonomimiz için en etkin yöntem budur. Bu yönde politikalar geliştirmek gerekiyor” dedi.

GİAD Başkanı Muhit İnce, gelinen durumun bir neden değil sonuç olduğunu söyleyerek, “Maalesef gelinen nokta bir sonuçtur. Akaryakıt konusunda yaşanan sıkıntılar plansızlık ve öngörüsüzlükten kaynaklanan bir durumdur. Gerek döviz artışı gerekse de yaşanabilecek kaynak sıkıntılarını hükümetin öngörüp müdahale etmesi gerekirdi. Piyasanın çok dar olduğu bir dönemdeyiz. Bu hem iş hayatına hem vatandaşa çok ciddi sıkıntı olarak yansıyor. Şunu da bilmek gerekir ki bu burada kalmayacak. Önümüzdeki 1-2 haftada içerisinde yeni zamlar yapılacaktır. İhtiyatlı ve temkinli olmakta fayda var. İnanılmaz bir pahalılık var. Yüzde 60-70 oranında enflasyondan bahsetmek mümkün. 2022’de üç haneli enflasyon rakamlarını konuşacağız. Global anlamda da bir kriz var. Dövizin de yükselmesi bunda etkili olacak. Tamamen devletin elini taşın altına koyması lazım. Piyasayı ucuzlatıcı hareketler yapılması gereklidir. İthal mallar üzerindeki fonlardan ve gümrüklenme esnasında alınan döviz üzerinden masrafların kur sabitlemesiyle TL üzerinden tahsil edilmesi, devletin elde avuçta ne varsa esnafa kanalize etmesi gerekmektedir” dedi.