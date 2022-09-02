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Elinde altını olanlar dikkat!

Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Son günlerde yeniden düşüşe geçen gram altın bin liranın altına geriledi. "Gram altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren uzmanlardan dikkat çeken tahmin geldi. İşte gram altın fiyatıyla ilgili son tahminler...

02 Eylül 2022 Cuma 14:21
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Elinde altını olanlar dikkat!


Gram altındaki yükseliş yatırımcılar tarafından araştırılırken, uzmanların altın fiyatları için yapıtığı tahminler dikkat çekiyor. Altın fiyatları Fed, faiz ve enflasyon üçgeninde kan kaybetmeye devam ediyor. Ons altın fiyatları Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Öte yandan bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi altın fiyatları üzerinde etkli olabilir. 2 Ağustos Cuma (bugün) 998 TL'den işlem gören gram altınla ilgili uzmanlardan dikkat çeken tahmin geldi.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINDA!

Dolar/TL kurundaki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüş gram altın fiyatını 1000 liranın altına çekti. Gram altın 28 Haziran sonrası ilk kez 1000 liranın altına gerilerken şu sıralar 998 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTINDA İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Altın fiyatları, bugün açıklanacak önemli istihdam verileri öncesinde ABD dolarının değer kazanmasıyla Cuma günü daha da düştü. Spot altın 1.706,26 dolara geriledi ve Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

GRAM ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN!

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: "Hafta başından bu yana Ons Altında görülen düşüşle %2 değer kaybeden Gram Altın/TL dün 979 bandına kadar düşüş kaydetti. Teknik açıdan bakıldığında, Perşembe günü 15 haftalık üssel hareketli ortalaması ve siyah yükselen trend çizgisini test eden GAUTRY bu bölgeden hafif tepki alımlarıyla karşılaştı.

ALTINDA 940 TL SEVİYESİ KRİTİK

Haftanın son işlem gününde Global piyasada ABD Tarım Dışı İstihdam raporunun takip edileceği haftanın son işlem gününde GAUTRY’de satış baskısının sürmesi ve tren çizgisi ve haftalık ortalaması altına gerilemesi halinde 958 ve 940 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1000 ve 1014 seviyeleri direnç oluşturabilir."

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