Enflasyon açıklaması sonrası dolar yükseldi!

Kritik ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklandığı güne dolar kuru yüzde 0,24 yükselişle 8,2930 seviyesinden başladı.

TCMB, son yaptığı yatırımcı sunumlarında enflasyonun politika faizini aşması halinde faiz artışı olarak tepki vermeyeceği izlenimi vermişti. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak. Bu verinin kritik oluşunun nedeni ise ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımını azaltması için istihdamdaki artışı şart koşması.

Euro ise bugüne yüzde 0,29 artışla 9,8511 seviyesinden başladı.

SAAT 10:43 - ENFLASYON RAKAMLARI FAİZİ GEÇTİ, DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Bugüne 8.29 seviyesinden başlayan dolar kuru açıklanan ağustos ayı enflasyonunun Merkez Bankası'nın politika faizini aşmasıyla yeniden yükselişe geçerek 8.33 seviyesine yükseldi.

Euro ise yüzde 0,46 yükselişle 9.89'a yükseldi.