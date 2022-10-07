Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası 32 yıla çıkarıldı...
Eşini boğarak öldürmüştü!
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
banner107

Enflasyon ne zaman düşecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, aralık ayındaki baz etkisiyle enflasyonda düşüşün başlayacağını söyledi. Nebati, "Enflasyon yüzde 13 ortalamalara doğru inecektir" diye konuştu.

07 Ekim 2022 Cuma 11:30
192 Okunma
Enflasyon ne zaman düşecek?



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.

Nebati 2002'den bu zamana kadar Türkiye'de enflasyonun ortalama yüzde 13 olduğunu belirterek aralık ayındaki baz etkisiyle enflasyonda düşüşün başlayacağını ve enflasyonu tekrar bu ortalamaya doğru indireceklerini söyledi.

Bakan Nebati şunları söyledi: "AK Parti geçmiş hükümetlerin hiçbirinin yapamadığını başarıp özellikle de enflasyon alanında yönetmeyi başarmıştır. 1994-2002 yılları arasında Türkiye'de ortalama enflasyon yüzde 73. 2002'den bu zamana kadar ortalama enflasyon yüzde 13."

Enflasyon sorununu kalıcı olarak ortadan kaldıracaklarını belirten Nebati, enflasyonla mücadelede, ekonomi politikasının tüm araçlarını, mevcut koşulları dikkate alarak en etkin şekilde kullanacaklarını ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Kurlar Güne Nasıl Başladı?
Kurlar Güne Nasıl Başladı?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim