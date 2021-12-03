Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL kurunda hareketlilik

İstanbul Kapalıçarışı’da enflasyon öncesi 13,69 liradan işlem gören dolar, enflasyon açıklamasının ardından hareketlendi.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

DOLAR/TL KURU SON DURUM

Enflasyon öncesi 13,69 liradan işlem gören dolar/TL kuru enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 13,75 seviyelerinde işlem görüyor.

EURO SON DURUM

Enflasyon öncesi 15,46 liradan işlem gören euro enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 15,55 seviyelerinde işlem görüyor.