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“En”lerin projesinde temeller atıldı!

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:26
“En”lerin projesinde temeller atıldı!

Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan ve ülkenin en büyük yatırımları arasında yerini alacak olan Grand Sapphire projesi için temeller atıldı.

Northernland Group tarafından Mağusa - İskele ilçelerinin kesiştiği noktada Long Beach bölgesinde yapımına başlanan Grand Sapphire projesinin ilk ayağı olan temel atma işleminin kısa sürede tamamlanmasının ardından inşaat süreci hızla ilerleyecek.

Long Beach Bölgesi’nde bu denli büyük bir yatırımın hızla tamamlanması hem ülkeye hem de vatandaşlara ciddi avantajlar sağlayacak.

Projenin tamamlanmasının ardından Kıbrıs’ın en büyüğü olacak olan 4.000 m2lik Punta Cana havuzu yanı sıra 3.000m2lik diğer havuzlarla proje KKTC’nin en önemli projelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Aquapark, infinitypool, tenis kortu, beach volley, mini golf, yürüyüş-bisiklet parkuru, spor salonu, Organik Spa merkezi gibi bir çok özellik bulunan proje için satışlar da başlamış durumda.

İlklerin öncüsü Northernland’ın, üç yılda tamamlanacak projesi Grand Saphire, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Grand SapphireGrand Sapphire ProjesiTemellerNorthernland GroupLong BeachHaberGündemKıbrıs
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gibrisli 2019-07-27 17:23:07

Girneyi mahvettiler, bir galdiydi Karpaz, onu da basladilar!

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