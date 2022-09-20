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Erdoğan: Ben ekonomistim

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, PBS kanalına röportaj verdi. Erdoğan, "Biden, çözüm noktasında bana söz verdi. F-16 konusunda eğer biz Amerika’dan istediğimiz neticeyi alamazsak başımızın çaresine bakacağız." dedi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise, "Şu anda 200 rehinenin takası konusunda bir mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme. Çünkü bu rehinelerle birlikte orada çok önemli bir adım atılmış oluyor" ifadelerini kullandı.

20 Eylül 2022 Salı 10:14
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Erdoğan: Ben ekonomistim


Erdoğan , Birleşmiş Milletler Görüşmeleri kapsamında bulunduğu New York'ta Amerikan PBS kanalının konuğu olarak, dış politika ve dünya gündemine ilişkin soruları yanıtladı...

Ekonomiyle ilgili Erdoğan şunları söyledi:

Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika'da bile bugün raflar boş, Fransa'da raflar boş, Almanya'da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor. Örneğin şu anda yeni bir adım attık. O da şu, Tarım Kredi Kooperatiflerimizde ürünler çok çok ucuz fiyatla satılıyor. Bunlar diğer zincir marketlerden çok daha düşük fiyatlı. Bizim için şu anda enflasyon bir sıkıntıdır ama yılbaşından sonra biz enflasyonda da bu sıkıntıyı aşacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'nin büyüme oranı yüzde 7,6. Dünyada şu anda ikinci sıradayız büyümede. Bu da bir şeyi gösteriyor.

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