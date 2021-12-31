Erdoğan'dan döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'nda konuşuyor.

''KURUN BUGÜNLERDE TEKRAR OYNAMAYA BAŞLAMASI, GEÇİCİ BİR DURUM''

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalından kurtarıp yatırım üretim ihracat cari fazla yolu ile büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz. Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır.

''KENDİ PARAMIZI ÖLÇÜ OLARAK ALMADIĞIMIZ SÜRECE HER ZAMAN BATMAYA MAHKUMUZ''

Vatandaşlarımızın tasarruflarını kendi paramızda tutumlarını istiyorum ve tavsiye diyorum. Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk Lirası ile hareket edeceğiz. Faiz aşağı faiz yukarı artık lütfen bu işi kitabımızdan çıkaralım. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Yılbaşından itibaren kurun, bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ



Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum. Hamdolsun bütçe tarafında herhangi bir sıkıntımız yok, hatta öngörülenden daha iyi gerçekleşmelerle yılı kapatıyoruz. Tasarruf yöntemi olarak altını tercih eden vatandaşlarımızı, ellerindeki bu değeri finans sistemimize dahil etmeye çağırıyoruz.

''BU CAN BU TENDE OLDUKÇA FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON NETİCEDİR''

Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak elimiz o derece güçlü olur. Bu can bu tende oldukça faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın hem de vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü daha da hızlandıracaklarının işaretlerini görüyoruz. Bizim silahımız nas. Biz bu nas ile hareket ediyoruz. Bununla hareket ettiğimiz sürece biz başaracağız. Döviz kurunda yurt içi talepten kaynaklanan ani, sert ve rasyonel temeli olmayan iniş çıkışlar yaşanmasını engelleyecek tedbirleri aldık, alıyoruz."