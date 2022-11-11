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Euro 19 TL'yi aştı: İşte kurlarda son durum...

ABD'deki enflasyon verilerinin pozitif gelmesiyle tırmanışa geçen euro, TL karşısında 19 seviyesini aştı. Sterlinde de yükseliş var.

11 Kasım 2022 Cuma 11:42
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Euro 19 TL'yi aştı: İşte kurlarda son durum...



ABD'de enflasyon rakamlarının beklentinin altında kalmasıyla yönünü yukarı çeviren euro, hızla yükseliyor.

Bir süredir 1 seviyesinde gel git yaşayan euro/dolar paritesi 1.0265'e kadar çıktı.

Türk Lirası karşısında da euro 19 seviyesini aştı.

Güne 18,8518 ile başlayan euro kuru, 19.03 TL'yi test etti.

18,48 seviyesinden günü açan 18,58'e kadar tırmandı.

Eurodaki yükseliş trendine ayak uyduran sterlin de, TL karşısında 22 seviyesine yaklaştı ve 21.79'u gördü.

Saat 11.15 itibarıyla KKTC serbest piyasada kurların alış-satış fiyatları şöyle:

Dolar / TL: 18.50- 18.65

Sterlin / TL: 21.65 - 21.90

Euro / TL: 18.90- 19.11

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