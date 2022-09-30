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Euro bölgesi enflasyonu çift haneye ulaşarak rekor kırdı

Euro bölgesi enflasyonu eylülde yüzde 10'a yükselerek rekor kırdı.

30 Eylül 2022 Cuma 13:35
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Euro bölgesi enflasyonu çift haneye ulaşarak rekor kırdı



Enerji krizinin yaşandığı Euro bölgesinde yıllık tüketici enflasyonu eylülde yüzde 10’a ulaşarak rekor tazeledi.

Böylece bölge tarihinde enflasyon ilk kez çift haneye ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro bölgesi enflasyonunu ağustosta yüzde 9,1 olarak açıklamıştı.

Enerji dışı enflasyon yüzde 6,4’e yükseldi.

ENERJİ ENFLASYONU YÜZDE 40,8

Ağustosta yüzde 38,6 olan tüketicilerin yıllık enerji enflasyonu eylülde yüzde 40,8’a yükselirken, gıda enflasyonu da yüzde 10,6’dan yüzde 11,8’e yükseldi.

Yıllık artış enerji dışı sanayi ürünlerinde yüzde 5,6, hizmetlerde yüzde 4,3 oldu.

ESTONYA BİRİNCİ, MALTA SONUNCU

19 ülkenin yer aldığı Euro bölgesinde Estonya yüzde 24,2’lik enflasyonla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 22,5’lik enflasyonla Litvanya yer aldı.

Bölgenin en düşük enflasyona sahip ülkesi yüzde 7,3’lük oranla Malta oldu.

Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 10,9 ile 70 yılın zirvesini gördü.

8 Eylül’de 75 baz puanlık faiz artışına giden ve refinansman faizini yüzde 1,25’e yükselten Avrupa Merkez Bankası (ECB) bir sonraki faiz kararını 27 Ekim’de açıklayacak.

Yüksek enflasyon, düşük reel faiz ve enerji krizinin getirdiği resesyon tehlikesi nedeniyle Euro/dolar paritesi son günlerde 0,95’e kadar gerilemişti.

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