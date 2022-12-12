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Euro için kader haftası!

Ekonomi dünyasının gözü bu hafta küresel makro ekonomik veri ajandasındaki üç önemli gelişmede olacak. Merkez Bankaları için faiz kararı haftasında euro/dolar paritesin için uzman isimden çok kritik bir uyarı geldi. Ekonomist Murat Özsoy, "Bu haftanın genelinde sert iniş çıkışlar olabileceği gibi ana trend olarak paritenin euro lehine gelişmesini ve 1.05’in daha da üzerine çıkmasını bekliyorum" dedi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:50
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Euro için kader haftası!



Ekonomi dünyasının gözü euro/dolar paritesine direkt olarak etki edecek üç önemli gelişmede. Küresel makro ekonomik veri ajandasında salı günü ABD enflasyon verisi, çarşamba günü Fed’in faiz kararı ve perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı yer alıyor. Finans Uzmanı-Ekonomist Murat Özsoy bu üç önemli gelişmeyi ve olası senaryoları değerlendirdi.

"Bu haftanın küresel makro ekonomik veri ajandasında, euro/dolar paritesine direkt olarak etki edecek çok önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Murat Özsoy, "Hatırlayacak olursak bu sene Eylül ayının sonlarında paritenin 1’in altına inmesi, hammaddeyi dolar cinsinden alıp bunu işledikten sonra nihai ürünü ana ihracat pazarlarımız olan euro bölgesine euro ile ihraç eden ihracatçı kesim için önemli bir sorun teşkil etmişti. Kasım ayının başlarında yeniden toparlanarak 1 seviyesinin üzerine çıkan parite şu sıralar 1.05 seviyelerinin biraz üzerinde" dedi.

“PARİTE İÇİN SON DERECE BELİRLEYİCİ OLACAK 3 VERİ”

"Euro/dolar paritesi için son derece belirleyici olacak, birbiri ardına gelen üç gün geçireceğiz” ifadelerini kullanan Özsoy şu değerlendirmede bulundu:

"ABD Kasım ayı manşet enflasyonunda hem yıllık hem de aylık bazda artış hızında gerileme bekleniyor. Fed’in bu toplantıda nerdeyse kesin gözüyle bakılan 50 bps artışın ardından muhtemelen Jerome Powell önceki 75bps artış yapılan toplantılara kıyasla biraz daha umutlu konuşacak. Öyle tahmin ediyorum ki piyasalar yeni yılın ilk toplantısında 25bps artışı fiyatlamaya başlayacak. Bu durumun ABD dolar endeksinde biraz gevşeme yaratmasını bekliyorum.”

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Perşembe günü ise tüm piyasanın gözü kulağı Avrupa Merkez Bankası’nda olacak. Bankadan 50bps artış beklenirken Lagarde Powell’a kıyasla enflasyon ile mücadeleye karşı daha temkinli bir söylemde bulunabileceği belirtiliyor. Aynı gün ABD’den gelecek diğer verilerin de talepte artış hızının yavaşlaması ve imalat ile sanayi tarafında da önceki ay verilerine göre daha aşağıda olması bekleniyor.

Özsoy, Tüm bu muhtemel gelişmeler çerçevesinde parite için, “Bu haftanın genelinde sert iniş çıkışlar olabileceği gibi ana trend olarak paritenin euro lehine gelişmesini ve 1.05’in daha da üzerine çıkmasını bekliyorum. Yılın sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde de euro/dolar paritesinin 1’in altında kapanması yönünde yapılan tahminlerin de ne kadar aceleci yapılan tahminler olduğunu da görmüş olacağız diye düşünüyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Euro/dolar paritesi şu sıralar 1,05 seviyelerinde hareket ederken, yurt içinde ise euro/TL 18,70 liradan değerleniyor.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiEuroDövizPiyasa
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