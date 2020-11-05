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Euro’dan yeni tarihi zirve

Euro/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10,0178 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

05 Kasım 2020 Perşembe 17:02
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Euro’dan yeni tarihi zirve

Dün en düşük 9,7727, en yüksek 9,9546 seviyelerini gören euro/TL, günü 9,8752’den tamamladı.

Euro/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 15.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1,3 üzerinde 10,0531’tan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda dolar/TL yüzde 0,5 artışla 8,4664’ten, sterlin/TL yüzde 1,2 değer kazancıyla 11,0846’dan satılıyor.

Dün, 1,1604 ile yaklaşık 3,5 ayın en düşük seviyesini gören avro/dolar paritesi, yükselişe geçerek 1,1809’dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD’de başkanlık seçimine ilişkin sonuçların halen kesinleşmemesi nedeniyle belirsizlik ve oynaklığın arttığını vurguladı. Şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden’ın 264, Donald Trump’ın 213 delegeye sahip olduğunu bildiren analistler, Trump’ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşımasının belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının takip edileceğini belirterek, ABD’deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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