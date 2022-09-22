Faiz kararı sonrası dolarda zirve!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini, 1 puan indirerek yüzde 12'ye çekti.

Karar sonrası Dolar/TL, 18,42'yi gördü.

Euro/TL ise 18,14 civarında seyrediyor.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fed faiz artırımı kararı sonrası dolar uluslararası piyasalarda da güçlendi. Dolar endeksi 20 yılın yeni zirvesi olan 111,72'ye çıkarken yükseliş hafta başından bu yana yüzde 2'yi, yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 17'yi buldu.



Euro/dolar 0,98 seviyesinden işlem görüyor.

FED'İN TAHMİNİ FİYATLANAN SEVİYENİN ÜZERİNDE



Fed politika faizini üst üste üçüncü defa 75 baz puan yükseltirken yetkililer politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4.25-yüzde 4.50 aralığına kadar çıkacağı tahmininde bulundu.

Faizlerin yıl sonu seviye tahmini, toplantıdan önce fiyatlanan seviyenin

üzerinde kaldığı gibi, Fed yetkililerinin üç ay önceki tahminlerinin de 100 baz puan üzerinde yer aldı.