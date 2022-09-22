Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
banner107

Faiz kararı sonrası dolarda zirve!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

22 Eylül 2022 Perşembe 14:18
470 Okunma
Faiz kararı sonrası dolarda zirve!



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini, 1 puan indirerek yüzde 12'ye çekti. 

Karar sonrası Dolar/TL, 18,42'yi gördü.

Euro/TL ise 18,14 civarında seyrediyor.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fed faiz artırımı kararı sonrası dolar uluslararası piyasalarda da güçlendi. Dolar endeksi 20 yılın yeni zirvesi olan 111,72'ye çıkarken yükseliş hafta başından bu yana yüzde 2'yi, yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 17'yi buldu.

Euro/dolar 0,98 seviyesinden işlem görüyor.

FED'İN TAHMİNİ FİYATLANAN SEVİYENİN ÜZERİNDE

Fed politika faizini üst üste üçüncü defa 75 baz puan yükseltirken yetkililer politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4.25-yüzde 4.50 aralığına kadar çıkacağı tahmininde bulundu.

Faizlerin yıl sonu seviye tahmini, toplantıdan önce fiyatlanan seviyenin
üzerinde kaldığı gibi, Fed yetkililerinin üç ay önceki tahminlerinin de 100 baz puan üzerinde yer aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgür Demirtaş'tan flaş çağrı: Bir günde bulayım
Özgür Demirtaş'tan flaş çağrı: Bir günde bulayım
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim