Faiz kararı sonrası hareketlilik...

Yurt içinde haftanın merakla beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Ağustos ve Eylül aylarının ardından Merkez Bankası faizleri bu ay da 150 baz puan indirerek 10,5 seviyesine çekti. Ekim 2022 faiz kararı sonrası gözler dolar/TL kuru ve gram altın fiyatlarına çevrilmişti. Peki dolar/TL bugün kaç TL? Gram altın ne kadar oldu? İşte piyasaların MErkez Bankası faiz kararına tepkisi…

SON DAKİKA: DOLAR FAİZ KARARI SONRASI HAREKETLENDİ

Faiz indirimleri ve yüksek enflasyon TL’nin reel kaybının da artmasına neden oluyor. Yılın ilk yedi toplantısında faizleri yüzde 14’te sabitleyen TCMB, geçtiğimiz iki ay boyunca ‘indirime devam’ demiş ve küresel piyasalarda ABD dolarının güç kazanmasıyla TL rekor değer kaybı yaşamıştı. Yüzde 12 faiz ve yüzde 83,5 enflasyonla TL’nin kaybı bu yıl yüzde 70’in üzerine çıktı. Son haftalarda gün içinde 18,58 yakınında oldukça sakin seyir geçiren dolar kuru, gece seanslarında 18,70’lere ataklar gösterirken faiz sabahına 18,59’dan başlamıştı. Dolar/TL kuru faiz kararı sonrası 18,60 seviyelerinde hareket ediyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,25 liradan değerleniyor. Sterlin de 20.91'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE OLDU?

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 973,2 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı faiz kararı öncesi 978 liraya kadar yükselmişti. Faiz kararını takiben altının gram fiyatı 980 liradan alıcı ile buluşuyor.