Faiz kararına doların tepkisi

Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine paralel faiz kararı sonrası döviz kurlarında ilk tepki olarak düşüş gözlendi.
Yaklaşık 1 haftadır 13,50 düzeyinde seyreden dolar/TL karar öncesinde bulunduğu 13,40'ın hemen üzerinden 13,25'lere doğru geriledi.
Euro/TL ise 15,25 düzeyinden 15,15'in altında çekildi.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.
MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.