Fed Başkanı Powell konuştu!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini art arda dördüncü toplantıda 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Powell, faiz oranında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ettiklerini ve politika duruşlarını kasıtlı olarak enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için yeterince kısıtlayıcı olacak bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.

Powell, bankanın bilançosunun boyutunu küçültme sürecini de sürdürdüklerine işaret ederek, "Fiyat istikrarının yeniden sağlanması, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesini gerektirecektir." dedi.

"YÜKSEK ENFLASYONUN OLUŞTURDUĞU RİSKLERE KARŞI ÇOK DİKKATLİYİZ"

ABD ekonomisinin geçen yıla göre önemli ölçüde yavaşladığını belirten Powell, son göstergelerin bu çeyrekte harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiğini kaydetti.

Powell, büyümedeki yavaşlamaya rağmen işsizlik oranının 50 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, iş gücü piyasasının son derece sıkı olmaya devam ettiğini anlattı.

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Powell, son enflasyon verilerinin yine beklentilerin üzerinde geldiğini anımsattı.

Powell, fiyat baskılarının geniş bir mal ve hizmet yelpazesinde belirgin olmaya devam ettiğini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının enerji ve gıda fiyatlarını artırdığını ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı yarattığını aktardı.

Fed Başkanı Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurguladı.

"PARASAL KISITLAMANIN ETKİLERİNİN TAM OLARAK GÖRÜLMESİ ZAMAN ALACAK"​



Fed'in politika eylemleri sonucu finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını ve konut gibi ekonominin faiz oranına en duyarlı sektörlerinde talep üzerindeki etkilerini gördüklerini anlatan Powell, "Ancak parasal kısıtlamanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacaktır." dedi.

Powell, faiz artışlarının hızını belirlerken kümülatif sıkılaşma ve para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeleri dikkate alacaklarını ifade etti.

Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirecek kadar kısıtlayıcı faiz oranlarına yaklaştıkça bir noktada artış hızını yavaşlatmanın uygun olacağını yineledi.



"HALA GİDECEK YOLUMUZ VAR"

Faiz oranlarının seviyesine ilişkin önemli bir belirsizlik olduğunu belirten Powell, "Hala gidecek yolumuz var ve son toplantımızdan bu yana gelen veriler, nihai faiz oranlarının önceden beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor." diye konuştu.

Powell, bankanın kararlarının gelen veriler ve bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine bağlı olacağını vurgulayarak, kararlarını toplantıdan toplantıya almaya ve düşüncelerini olabildiğince açık bir şekilde iletmeye devam edeceklerini kaydetti.

Arz ile daha uyumlu hale gelmesi için talebi yumuşatmak için güçlü adımlar attıklarını belirten Powell, enflasyonun düşürülmesinin muhtemelen trendin altında bir büyüme dönemi ve iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşamayı gerektireceğini aktardı.

ARA VERMEYİ DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ERKEN

Faiz artış hızının yavaşlatılmasının bir sonraki toplantıda veya ondan sonraki toplantıda uygun olacağını belirten Powell, henüz bir karar verilmediğini kaydetti.

Powell, faiz artışlarına ilişkin "Ara vermeyi düşünmek için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun düşürülmemesi halinde kalıcı olacağı konusunda uyaran Powell, yeterince sıkılaşmada başarısız olma veya para politikasında erken gevşeme hatasından kaçınmak istediklerini ifade etti.

Powell, küresel ekonominin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, ABD'deki fiyat istikrarının küresel ekonomi için iyi olduğunu aktardı.