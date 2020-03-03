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Fed'den sürpriz faiz indirimi

ABD Merkez Banaksı (Fed) politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitti. Fed politika faizini 1,75-1,50 aralığından 1,00-1,25 aralığına çekti. Dolar/TL, Fed'in faiz indirimi sonrası gün içinde gördüğü 6.20'li seviyelerden 6.09'a kadar çekildi.

03 Mart 2020 Salı 20:04
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Fed'den sürpriz faiz indirimi

Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiği ancak Kovid-19 salgınının ekonomik faaliyetlere yönelik gelişen riskler oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu riskler doğrultusunda, istihdam ve fiyat istikrarına yönelik hedeflerin desteklenmesi için FOMC'nin politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmeyi kararlaştırdığı ifade edildi.

TRUMP: YETERLİ DEĞİL

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fed'in söz konusu faiz indirimini yeterli görmediğini belirtti. Trump, daha fazla faiz indirimi yapılmasını istedi.

DOLAR/TL'NİN İLK TEPKİSİ

Dolar/TL, Fed'in faiz indirimi sonrası gün içinde gördüğü 6.20'li seviyelerden 6.09'a kadar çekildi.

Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez BanaksıFedFaiz
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