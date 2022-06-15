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Fed faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

15 Haziran 2022 Çarşamba 21:23
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Fed faiz kararı açıklandı
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ABD Merkez Bankası (Fed) son yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi 75 baz puan yükseltti.

1994 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek bir faiz artışı gerçekleştiren Fed, yükselen enflasyon ile mücadele etmek için para politikasında sıkılaşmaya gitti.

Piyasada Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 75 baz puan faiz artışına gitmesini bekliyordu.

Böylece politika faiz oranı yüzde 0,75-1,00 aralığından yüzde 1,50-1,75 seviyesine yükseltildi.

Fed, Mart ayında 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş ve politika faizini 25 baz puan artırmıştı. Mayıs ayında ise 2000 yılından beri ilk defa 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirmişti.

Son Güncelleme: 15.06.2022 21:28
Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez BankasıFedPolitika Faizi
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