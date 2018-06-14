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FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Haziran toplantısında politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltme kararı aldı.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:06
FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) haziran toplantısında politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltme kararı aldı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

İki günlük toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre, 8 FOMC üyesi, politika faizi oranını yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarma kararını oy birliğiyle aldı. Bu, Fed'in bu yılki 25 baz puanlık ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçti. 

Ülke ekonomisinin "sağlam" hızda büyümeye devam ettiği vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Mayıs ayında düzenlenen bir önceki FOMC toplantısının ardından yayınlanan metinde, Amerikan ekonomisi "ılımlı" olarak nitelendirilmişti.

Karar metninden, ayrıca daha önceki toplantılarda yer verilen, "Piyasaların enflasyon beklentileri düşük kalmaya devam ediyor" ve "Federal fonlama oranı, muhtemelen bir süre daha uzun vadede öngörülen oranların altında kalmaya devam edecek" değerlendirmelerinin çıkarılması dikkati çekti.

Öte yandan karar metni, Fed yetkililerinin, risklerin aşağı yukarı dengede olduğuna yönelik değerlendirmelerini değiştirmediğini ortaya koydu

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları, 2018'de toplamda üç yerine dört faiz artışı yapılabileceğine işaret etti.

İki günlük toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre, 8 FOMC üyesi, politika faizi oranını yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarma kararını oy birliğiyle aldı.

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EKONOMİK PROJEKSİYONLAR GÜNCELLENDİ

FOMC'nin yeni çeyreklik ekonomik projeksiyonları, Fed üyelerinin bu yılki faiz oranına ilişkin medyan tahmininin yükseldiğini ortaya koydu. Buna göre, FOMC'nin 2018 sonuna yönelik medyan faiz oranı beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 2,4'e çıkarıldı.

Bu oran, banka yetkililerinin yılın geri kalanında iki kez daha faiz artırarak, 2018'i toplam 4 faiz artışıyla tamamlamayı planladığına işaret etti. Mart ayında yayınlanan faiz projeksiyonu, 25 baz puanlık üç faiz artışının sinyalini vermişti.

FOMC'nin gelecek yıla yönelik medyan faiz projeksiyonu da yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltilirken, 2020 tahmini ise yüzde 3,4'te sabit bırakıldı. Bu oranlar, banka yetkililerinin gelecek yıl üç, bir sonraki yıl ise bir kez faiz artırmayı planladıklarını gösterdi.

Diğer taraftan, Fed'in bu yıla yönelik büyüme beklentisi de yukarı yönlü revize edildi. Buna göre, Amerikan ekonomisi 2018'de yüzde 2,7 yerine yüzde 2,8 büyümesi bekleniyor. Öte yandan, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin büyüme beklentileri, sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 2,0 seviyelerinde sabit bırakıldı.

İŞSİZLİK BEKLENTİLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

FOMC'nin işsizlik oranı projeksiyonlarına göre, 2018 medyan tahmini 0,2 puan azaltılarak yüzde 3,6'ya çekildi. Banka yetkilileri, işsizlik oranının, 2019 ve 2020'de yüzde 3,5'e gerileyeceğini öngördü. Bu oran, daha önce yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi medyan tahmini ise 2018 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e ve 2019 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltildi. 2020 tahmini ise yüzde 2,1'de sabit kaldı.

Çekirdek PCE fiyat endeksine yönelik 2018 tahmini de yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye çıkarılırken, yüzde 2,1 seviyesindeki 2019 ve 2020 beklentileri değiştirilmedi.

Piyasalar, Fed Başkanı JeromePowell'ın düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı.

Faiz artırım kararını ve ekonomik projeksiyonları değerlendirecek Powell'ın konuşmasında yatırımcılar, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller arayacak.

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