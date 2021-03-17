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Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

17 Mart 2021 Çarşamba 20:22
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Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi %10 seviyesinde tuttu. 

Fed, "Finansal koşulların genel olarak ekonomiyi desteklemeye devam ediyor. Ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri son günlerde arttı. Salgın ekonomik görünüm üzerinde önemli risk oluşturmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu. 

Fed varlık alımlarının hızında ve komposizyonunda değişikliğe gitmedi.  Fed, ABD ekonomisi 2021 büyüme tahminini %4,2'den %6,5'e yükseltti.

Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez Bankası (Fed)
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