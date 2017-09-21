Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tutarken, bilançosunu Ekim ayında küçültmeye başlayacağını bildirdi.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:14
Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tutarken, bilançosunu Ekim ayında küçültmeye başlayacağını bildirdi.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan Eylül ayı toplantısı sona erdi.

İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metninde, FOMC üyelerinin, oy birliği ile faiz oranını yüzde 1,00-1,25 aralığında tutma kararı aldığı belirtildi.

Metinde, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanarak, ''Ekonomik aktivite şimdiye kadar ılımlı bir şekilde yükseldi. İstihdam son aylarda güçlü bir seyir izledi ve işsizlik oranı düşük seviyelerde kaldı.'' ifadelerine yer verildi.

ABD'deki kasırgaların birçok bölgede ciddi tahribat oluşturduğuna değinilen metinde, ''Kasırgalar nedeniyle oluşan aksamalar kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyecektir ama geçmiş deneyimler, fırtınaların, ulusal ekonominin seyrini maddi olarak değiştirmeyeceğini gösteriyor.'' değerlendirmesi yapıldı.

Karar metninde, Komite'nin bilanço küçültme programına ekim ayında başlanması kararı aldığı bilgisi de verildi. FOMC, temmuz toplantısına ilişkin karar metninde, bilanço küçültme ile ilgili olarak "bu yıl" ifadesini "görece yakın zamanda" şeklinde değiştirmişti.

EKONOMİK PROJEKSİYONLAR

FOMC'nin ekonomiye ilişkin çizdiği projeksiyonlara bakıldığında, faiz oranına ilişkin medyan tahmini 2017 ve 2018 için sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 2,1 seviyelerinde tutulurken, 2019 için yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildi. Komite'nin uzun vadeli faiz oranı beklentisi ise yüzde 3'ten yüzde 2,8'e düştü.

Komite, işsizlik oranı medyan projeksiyonunu da 2017 için yüzde 4,3'te tutarken, 2018 ve 2019 için 0,1 puan azaltarak yüzde 4,1'e çekti. PCE enflasyon medyan tahmini ise 2017 için yüzde 1,6 seviyesinde sabit bırakılırken, 2018 için yüzde 1,9 ve 2019 için yüzde 2 olarak belirlendi.

DOLAR/TL SON BİR AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Fed'in faizleri sabit tutmasına karşın, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirmesinin ardından dolar/TL 3,5175 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altının onsu yüzde 1 gerileyerek 1.296 doları görmesinin ardından 1.300 doların hemen üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de kararın ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 1 kayıpla 1,1870'e geriledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar 3.49'un üzerini gördü
Dolar 3.49'un üzerini gördü
Dolar'da yükseliş hızlandı
Dolar'da yükseliş hızlandı
1 haftada yüzde 30 değer kaybetti
1 haftada yüzde 30 değer kaybetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim