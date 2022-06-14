Künye
Kıbrıs 28
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar soydu!
Bar soydu!
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha...
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Etek altı video çekti, tutuksuz yargılanacak
Etek altı video çekti, tutuksuz...
20 ay hapis cezası aldı!
20 ay hapis cezası aldı!

Fitch, petrol fiyatı tahminini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ticaret akışındaki aksamalar ile yeniden yönlendirmeler ve Covid-19 salgını sonrası yaşanan talep artışı nedenleriyle petrol fiyatları öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Kuruluş Brent petrolde fiyat tahminini 100 dolardan 105 dolara çıkardı.

14 Haziran 2022 Salı 16:50
73 Okunma
Fitch, petrol fiyatı tahminini yükseltti
banner48

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, petrol fiyatları öngörüsünü yükseltti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsünü 100 dolardan 105 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsünü ise 95 dolardan 100 dolara yükseltti.

Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 80 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar ve 76 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 81 dolar olarak revize edildi.

Fitch Ratings, 2024 için de tahminlerini yükselterek, Brent petrolün varil fiyatını 65 dolar, WTI tipi petrolün varil fiyatını ise 62 dolar seviyesinde beklediğini açıkladı. Kurum, 2025 ve daha uzun vadeli öngörülerini ise sabit tuttu.

Yukarı yönlü revize edilen petrol fiyatlarının mevcut tedarik kanallarında yaşanan kesintileri ve artan talebi yansıttığı ifade edilen açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan deniz yoluyla yapılan petrol ithalatını yasakladığı anımsatıldı.

"RUS PETROLÜNÜN BÜYÜK KISMI HİNDİSTAN VE ÇİN'E"

Açıklamada, AB'nin bu nedenle toplam petrol ithalatının üçte birini diğer bölgelerdeki tedarikle kapatmaya çalışması gerekeceği, Rusya petrolünün büyük bir kısmının ise Hindistan ve Çin'e yönleneceği vurgulandı.

Ek kapasite kullanımı ve ticaret akışındaki yeniden düzenlemelerinin küresel petrol tedariki üzerindeki baskısının zamanla azalacağı aktarılan açıklamada, bu nedenle fiyat hareketliliğinin yatışmasının öngörülmesi nedeniyle uzun vadeli petrol fiyatı tahminlerinde değişikliğe gidilmediği aktarıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrol kaç dolar?
Brent petrol kaç dolar?
Kurlar Güne Nasıl Başladı?
Kurlar Güne Nasıl Başladı?
Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!
Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim