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Fitch Türk bankalarını değerlendirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in son stres testi raporuna göre, Türkiye'deki özel bankalar, üç kamu bankasından daha iyi durumda bulunuyor.

04 Ekim 2019 Cuma 10:04
Fitch Türk bankalarını değerlendirdi

Türkiye’deki özel ve sistemik öneme sahip yerel bankalar (D-SIB’ler), aktif kalitesinde belirgin bir bozulma ihtimaline karşı üç kamu bankasından daha iyi durumda bulunuyor. Fitch dün yayınladığı açıklamada, takipteki kredilerdeki (NPL) sert artış, zayıf kârlılık ve TL’deki değer kaybı sebebiyle, Türkiye’nin en büyük sekiz bankasının sermaye oranlarını, yılın ilk yarısı sonundan itibaren gelecek iki yıl için altı ayrı stres testine tabi tuttuklarını belirtti.

KRİTİK RİSKLER

Fitch’in açıklamasına göre, bu faktörler bankaların sermaye yeterliliği için kilit riskleri oluşturuyor. Açıklamaya göre karşılıklar öncesi faaliyet karının (PIP) seviyesi bankalara göre değişiyor. PIP, kamu bankaları için genel olarak (ortalama: brüt kredilerin %2.8’i), özel bankalardan (%5.6) daha zayıf. Fitch ayrıca aktif kalitesindeki bozulmanın kamu bankalarının (Halkbank, Ziraat, Vakıfbank) PIP’lerini özel bankalardan (Garanti BBVA, Akbank, YKB, İş Bankası ve QNB Finansbank) daha fazla etkileyeceğini öngördüklerini ifade etti.

Fitch’den yapılan açıklamada “Analizimiz, zararı azaltma kapasitesinin Akbank ve Garanti’de güçlü, YKB, QNB Finansbank ve İş Bankası’nda orta, Ziraat ve Vakıfbank’ta daha düşük olduğunu gösteriyor. Halkbank’ın stres testi altındaki metrikleri en zayıfı ve tüm stres senaryolarında minimum gereksinimlerin altında kalıyor” denildi.

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FitchTürk Bankaları
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