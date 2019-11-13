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Genel Tarım Sigortası Fonu Beyan Alacak

Genel Tarım Sigortası Fonu, reticilerden bugün ve yarın beyan kabul edecek

13 Kasım 2019 Çarşamba 15:48
Genel Tarım Sigortası Fonu Beyan Alacak

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2018–2019 üretim yılında yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarını yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilerden bugün ve yarın beyan kabul edecek. 

Fondan yapılan açıklamada, “Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresi’nden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. İlk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusu kabul edilmeyecektir” denildi. 

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GenelTarımBeyanHaber
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