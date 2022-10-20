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Gözler bu kararda...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısıyla birlikte yeni faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı öncesinde birçok yatırımcı ise toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

20 Ekim 2022 Perşembe 10:44
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Gözler bu kararda...



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Piyasaları yakından ilgilendiren toplantı öncesinde, yatırımcılar ekim ayında faiz kararının ne olacağını merak ediyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirimine gitti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?


MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BUGÜN

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda alınan karar saat 14:00'te açıklanacak.

PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor. 

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.


POLİTİKA FAİZİ CARİ AY BEKLENTİSİ

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e yükseldi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye düştü.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu için yüzde 11,22 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 9,41 olarak belirlendi.

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