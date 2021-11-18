Gram altın 650 TL'yi gördü

Gram altın, küresel altın fiyatlarının yüksek seviyelerde tutunması ve Dolar/TL ’deki yükselişin faiz kararı öncesinde devam etmesiyle 650 TL’nin üzerini gördü. Küresel altın fiyatları ise Fed politika yapıcılarının yükselen enflasyona nasıl cevap verileceğine ilişkin yorumlarıyla 1.860 doların üzerinde işlem görüyor.

Gram altın, Kasım başından beri 100 TL’ye yakın artış kaydederek 550 TL’den 650 TL’ye tırmandı. Bu dönemde altın fiyatları yüzde 4 yükseliş kaydederken dolar kuru yüzde 14’e yakın yükseldi.

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamalarıyla çarşamba gününü yüzde 3 civarında yükselişle kapatırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde sabah saatlerinde 10,96’yı görerek rekor tazeledi.

Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 8’e yakın değer kaybederek dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. İkinci sırada ise yüzde 3 düşüşle Şili pesosu geliyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın yeni haftaya düşüşle 1.857 dolar civarında başladıktan sonra salı günü 1.875 doların üzerine tırmanmıştı. Sonrasında Fed politika yapıcılarının yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydeden değerli metal, perşembe günü 1.865 dolar civarında işlem görüyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, salı günü yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası Fed’in fiyat baskısından kaynaklı risklere karşı daha agresif olması gerektiğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise sorun yaratsa dahi Fed’in yükselen enflasyona aşırı tepki vermemesi gerektiğini çünkü bunun geçici olduğunu belirtmişti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de net olmayan bir para politikasının riskli olacağını dile getirmişti.