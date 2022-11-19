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Gram altın için rekor tahmini

Gram altın fiyatları ons altındaki yükselişe bağlı olarak hafta içinde rekor kırdı. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalarla yükselişte frene basıldı. Oldukça hareketli bir piyasada yatırımcılar ‘altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusuna yanıt ararken Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten gram altın için rekor tahmini geldi. '1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız' diyen Memiş, dolar kuru ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin de kritik bir yorumda bulundu.

19 Kasım 2022 Cumartesi 16:26
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Gram altın için rekor tahmini



Altın fiyatları hafta içinde son dönemin en hızlı yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. Yeni haftaya 1770 dolardan başlayan ons altın 1769 dolardan kapanış yaparken en dikkat çekici yükseliş ise gram altın fiyatlarında yaşandı. 1068 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran altının gram fiyatı haftayı düşüşle 1050 liradan kapattı. Altın fiyatlarındaki düşüşe ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinin açıklamaları etkili oldu. Gelecek hafta açıklanacak Kasım ayı FOMC tutanaklarında Fed yetkililerinin nihai faiz beklentisi ve enflasyona dair öngörülerinin emtia fiyatlamasında etkili olması bekleniyor.

“YÜKSELİŞ BAŞLADI DİYEMİYORUZ”

Altın fiyatlarında hareketli bir hafta geride kalırken yatırımcılar bir sonraki seviyelerin ne olacağına ilişkin uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş merak edilen altın tahminine ilişkin detayları Youtube kanalında anlattı. TGRT Haber’in aktardığı haberde İslam Memiş, “Teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1730-1780 dolar aralığı” ifadesini kullanan Para Piyasaları Uzmanı “1730 aşağı kırılmadıkça problem yok, 1780 de yukarı yönlü kırılmadıkça yükseliş başladı diyemiyoruz. 1780'i direnç takip edip yeni zirveleri konuşuyor olacağız” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN İSLAM MEMİŞ’TEN YENİ TAHMİN

Gram altın hakkında yorum yapan Memiş, “Gram altın TL ekranlarda 1051 seviyesinde. 1050-1070 aralığında geziniyor. Kritik direnç 1090 lira. 1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız” dedi.

DOLAR VE AKARYAKIT YORUMU

İslam Memiş dolar kuruna ilişkin de yorumlarını aktarırken akaryakıt fiyatlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ekran fiyatlarında 18.62 olan dolar kuru 18.69-18.73 aralığında. Euro dolara kıyasla daha primli bu hafta. Dolar kuru güçlü durunca, pariteler de destek verince, euro sterlin güçlenmesi de kaçınılmaz oldu” ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında “19.31-19.39 aralığında bir euro var. Brent petrolün varil fiyatında düşüş var. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. Bu kadar sert düşüşler olunca pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacaktır.”

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