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Gram altında yeni zirve

Çeyrek altın kaç lira oldu? Gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte 10 Kasım 2021 altın alış satış fiyatları...

10 Kasım 2021 Çarşamba 14:48
329 Okunma
Gram altında yeni zirve
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Gram altın, dolar/TL'deki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki ralliyle rekor tazeledi. En son 567 TL'ye kadar çıkan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki son ralliyle 578 TL'ye kadar tırmandı.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 574 liradan tamamladı.

Kasım ayı başından bu yana dolar/TL'nin 20 kuruşa yakın yükselmesi ve küresel altın fiyatlarındaki ralli, gram altın fiyatlarını da yeni bir rekor seviyeye taşımış oldu.

Altının gram fiyatı, bugün 578 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 576 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 946 lira, Cumhuriyet altını da 3.859 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.825 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, veri öncesinde yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Fed'in para politikalarında normalleşme kapsamında ilk adımı atmasının ardından, yatırımcıların faiz artırımı konusunda izlenecek yola dair ipuçlarına odaklandığını aktaran uzmanlar, bu anlamda enflasyon ve istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin de güçlü olabileceğini kaydetti.

Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Altın FiyatlarıGram Altın
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