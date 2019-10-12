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Grand Sapphire dünyaya açılıyor

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:14
Grand Sapphire dünyaya açılıyor

Ülkemizde son dönemlerde yapımına başlanan en büyük emlak projesi Grand Sapphire; Kazakistan’da görücüye çıktı. Northernland Group tarafından Mağusa- İskele arasında konumlandırılan proje, son dönemlerde ciddi bir durgunluk yaşayan ülke emlak piyasasına hareketlilik getirdi. Northerland Group Construction Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Bozkurt, ekibi ile birlikte Kazakistan’a giderek, kapsamlı bir sunum yaptı. Çok sayıda alıcının ilgi gösterdiği proje, hem ev sahibi olmak isteyenlerin, hem de yatırımcı olarak emlak sektöründe yer almak isteyenlere ciddi fırsatlar sunuyor.

Geçtiğimiz aylarda lansmanı yapılan proje, çok sayıda ülkeden profesyonel emlakçıları ülkeye getirmeyi başarmıştı. Yurt dışı emlak fuarlarının yanında, ülke ülke gezilerek de lansmanına devam edilen proje; henüz inşaat aşamasında 200 ön kabul alırken, 25 ülkede de tanıtım faaliyetleri aynı anda devam ediyor. Toplam 75 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek; 185 bin 000 metrekarelik dev projede stüdyo daireden 4+1 lüks daire seçeneklerine kadar her ihtiyaca yönelik konutlar olacak.

Adada inşa edilecek en yüksek binalar olan 27-29 ve 31 katlı 3 yüksek blok yanında, 7 alçak bloktan oluşan, toplamda 1574 konutu içinde barındıran bu devasa yaşam merkezi için temeller atıldı. 5 yıldız konseptinde hizmet verecek olan Grand Sapphire Resort otelimiz, birçok ülkeden misafiri ağırlayacak, ayrıca Residance bölümünde yaşayacak olanlara da hizmet verecek çeşitli aktivite merkezlerini bünyesinde bulunduracak. Bozkurt: tanıtımlarımız devam edecek Northerland Group Construction Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Bozkurt, Kazakistan’da yer alan tanıtım toplantılarının çok faydalı geçtiğini söyledi.

Bozkurt, projenin hedeflendiği gibi devam ettiğini ve söz verilen zaman diliminde tamamlanarak, her gün 450 bin dolar bir ekonomik katkı sağlayacak şekilde planlandırıldığını söyledi.

Gerçek karma bir yaşam alanı yaratılacağını söyleyen Bozkurt, “Grand Sapphire, 24 saat yaşayan ve ekonomiye, bölge üreticisine cansuyu olacak bir proje. Tam üç bin ağaç ekeceğimiz bir yeşil doğa harikası olacak” dedi. Bozkurt, “Ülke için ne hayal ediyorsak, doğasından alt yapısına tamamı bu proje içerisinde var. Bize düşen, hem projemizi tanıtmak, hem de ülke yatırımcısının neler yapabileceğini göstermek…

Bunun için ekibimizle birlikte çok çalışacağız. Bir taraftan inşaatımız ilerleyecek, diğer yandan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimize devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Grand Sapphire’deki başarının, ülke açısından da ciddi faydalar içereceğini belirten Onur Bozkurt, bu bilinçle üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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Son Güncelleme: 12.10.2019 13:22
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberKazakistanOnur BozkurtNorthernland GroupGrand Sapphire
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