Haber Kıbrıs ile BiP Haber Kanalı Cebinizde

İlklerin öncüsü Kuzey Kıbrıs Turkcell, ülke ve dünya gündemine ilişkin haber ve gelişmeleri objektif bakış açısıyla okuyucusuna ulaştıran, web haberciliğinin güçlü kuruluşu Haber Kıbrıs okuyucularını BiP mesajlaşma platformu ile buluşturacak.

Haber Kıbrıs Dijital Medya Merkezi’nde, Kuzey Kıbrıs Turkcell ekibi ile Haber Kıbrıs bir araya gelerek, iş birliğinin ilk adımını attı. Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri artık internet kotasında azalma olmadan, ücretsiz olarak hızlı ve kolay biçimde BiP “Keşfet” alanında yer alan Haber Kıbrıs kanalını takip ederek Kuzey Kıbrıs ve dünya gündemini yakalayacak. Buna ek olarak BiP uygulamasını henüz telefonuna indirmeyen müşterilere uygulamayı yükledikleri zaman 1 haftalık 1 GB cepten internet paketi de kazanma olanağı tanınıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’le gücünü birleştiren Haber Kıbrıs gün boyunca halkı ülke gündeminden görselli haber ve video link gibi zenginliklerle besleyerek BiP’in tüm özelliklerini takipçileriyle buluşturacak. Uygulamadan faturalı ve faturasız tüm GSM müşterileri yararlanabilecek.

Ekmekçi: Sorumluluğumuz büyük

Haber Kıbrıs Dijital Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile sadece önemli bir projeye imza atılmadığını, aynı zamanda, bu alanda iş birliği yapılan ilk medya kuruluşu olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi. Ekmekçi, Haber Kıbrıs Dijital Medya Grubu’nun 2019 yılını “yenilikler yılı” ilan ettiğini belirterek, BiP Haber Kanalı’nın da bunun önemli bir halkası olduğunu söyledi. 6500 Haber paketine ek olarak, BiP kanalıyla, fotoğraflı ve videolu haber akışı sağlamak için gerekli alt yapının tamamlandığını da anlatan Ekmekçi, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine, bu süreçteki iş birliği için teşekkür etti. Ekmekçi, “Genç bir ekip ve büyük bir heyecanla, dijital çağa uygun davranıyoruz, haberi teknoloji ile harmanlıyoruz. Her iletişim kanalı bizim için önemli. Bu nedenle de 150 bini aşkın BiP kullanıcısına, anında, kaliteli, doğru haberi aktarmak için ekibimiz hazır” dedi.

Tümerkan: Yeni bir adım, heyecanlıyız

Haber Kıbrıs Dijital Medya Grubu Yayın Kurulu Danışmanı Mete Tümerkan, ise genç bir ekiple, sürekli yenilik arayışı içerisinde olduklarını belirterek, BiP Haber Kanalı uygulamasına büyük önem verdiklerini söyledi. Tümerkan, Dijital WEB TV, www.haberkibris.com ve diğer internet haber siteleri, 6500 Haber Paketi, Facebook ve Twitter ile YouTube kanalları üzerinden canlı yayınlarla dolu dolu bir içeriğe ulaştıklarını belirterek, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yeni bir alanda iş birliğine girecek olmanın sorumluluğunun da büyük olduğunun altını çizdi. Tümerkan, “Haber Kıbrıs BiP Haber Kanalı, bu anlamda bir ilk. Bu sorumluluğumuzu değil, motivasyonumuzu da artırıyor.

Türkiye’nin saygın kuruluşları arasında, Haber Kıbrıs olarak bu platformda yer almak da ayrı bir gurur. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine bu iş birliği adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

KKTCELL Katma Değerli Servisler Ürün Yöneticisi Peri Hançerli, BiP Haber Kanalı ile ilgili yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:





Yenilikte ve teknolojide öncü olan bakış açısını benimseyerek yolumuza devam ederken, bu yolda güçlü firmalarla çalışmak her zaman gururla sunduğumuz işlerimiz oldu. Turkcell’in kendi ürünlerinden olan BiP anlık mesajlaşma uygulaması, hayatımıza bir dolu yenilik getirdi, bize Turkcell’li olmanın avantajını hissettirdi ve hissettirmeye devam ediyor. Biz bu avantajı ajandamıza alarak, SMS ile sunduğumuz birçok katma değerli servisi, dijital ortama taşıyor ve müşterimizle dijital platformda buluşturma hedefiyle çalışıyoruz. BiP’in mesajlaşma, arama, aranma özelliklerinin yanı sıra, keşfet dünyasındaki çeşitli kategorilerde olan kanallarının müşterimize sunduğu kolay kullanım ve faydalar kayda değer. Müşterimizin günlük hayatına fayda sağlayacak ve teknolojiye bir adım daha yakın hissettirecek projeleri hayata geçirirken, Haber Kıbrıs gibi güçlü bir marka ile dünya haberlerini ve ülkemizin son dakika gelişmelerini müşterimize bir tıkla yepyeni bir dijital haber kanalıyla sunuyoruz. Bu tarz yeni ve faydalı projeler beni her zaman çok heyecanlandırmıştır, umarım müşterilerimize de aynı heyecanı hissettirebiliriz. İlerleyen günlerde farklı, yeni ve müşteri memnuniyetini ön planda tutacağımız projeleri duyurmaya devam edeceğiz.

SMS haberciliği yerini dijital haberciliğe bırakıyor

Her geçen gün dijitalleşme hayatımızın her anına yansımaya devam ediyor. Habere, SMS’ten sonra herkesin her yerden erişebilmesi daha da önem kazanıyor. Haber Kıbrıs, haberin ilk kez hem görüntülü hem detaylı görülebilecek halinin yansıtılacağı BiP Haber Kanalı’nı takipçileri ile tanıştırıyor. Haber Kıbrıs, habere erişimin en kolay hali olan BiP Haber Kanalı ile renkli görüntülü ve detaylı haber paylaşımlarını anında buradan duyuracak.