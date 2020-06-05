Haftanın son iş gününde borsa ve dolarda son durum

Faizleri sabit tutan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıkladığı ekonomiyi destek kararları sonrasında euro 1.13 doları da aşarak 1.13778 dolara kadar yükseldi. ECB kararı öncesinde 7.55 lira dolayında hareket eden euro, karar sonrası 7.69 lirayı da aştı. ECB dünkü toplantıda koronavirüs salgını sonrası başlatılan 750 milyar euro değerinde olan varlık alım programını (PEPP) 600 milyar euro artırarak 1.35 trilyon euroya yükseltti ve en erken Haziran 2021 olacak şekilde uzattı.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Dolar/lirada bant hareketi devam ediyor" başlıklı değerlendirmesinde, bir süredir 6.70-6.80 bandında hareket eden dolar/liranın özellikle bandın alt sınırına yaklaştığı dönemlerde yukarı yönlü tepki vermeye devam ettiğine dikkat çekti ve ekledi:

"Söz konusu bandın aşağı yönlü kırılması TL lehine hareket alanını genişleteceği için kısa vadede bu yönde bir eğilim oluşup oluşmayacağını izlemeye devam ediyoruz. Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ise bugün Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi kurum en son Haziran 2019’da Türkiye’nin kredi notunu Ba3’ten B1’e düşürmüş görünümünü ise negatif olarak korumuştu. Genel piyasa beklentisi notta ve görünümde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Bu açıdan bakıldığında kararın kur üzerinde önemli bir etki yaratamayacağını tahmin ediyoruz."

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 558/568 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7351 lira ve en yüksek 6.7868 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6259 lira ve en yüksek 7.6972 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.69 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4975 lira ve en yüksek 8.6355 lirayı gördükten sonra 8.63 – 8.64 lira aralığında hareket ediyor.