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Hamitköy’de Güzel Şeyler Oluyor: City Park Homes!

Her gün süratle değişen ve gelişen Hamitöy’de güzel şeyler olmaya devam ediyor

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
Hamitköy’de Güzel Şeyler Oluyor: City Park Homes!

Her gün süratle değişen ve gelişen Hamitöy’de güzel şeyler olmaya devam ediyor; Hamitköy, Dikmen Çevre yolu, spor tesisleri, Türk mallarının yoğunluğu ve Ocak 2019‘da bitecek olan City Park Homes sitesi!

Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tüm bu verileri değerlendirip Hamitköy İlkokulu’nun yanında, tenis kortunun dibinde, duraklara ve marketlere çok yakın Türk koçanlı arsada büyük bir titizlikle yapılmakta olan City Park Homes projesini tamamlamak üzere.

Şehrin hem içinde hem de dışında çok özel bir noktada yapılmakta olan City Park Homes duraklara, okullara, Lefkoşa’nın merkezine, marketlere ve üniversitelere çok yakın bir yerde konumlandırılmış.

Yapım İnşaat tarafından yapılmakta olan proje botanik bahçesiyle birlikte tasarlanıyor.

GÜZEL  YAŞAMAK İSTEYENLER İÇİN İDEAL BİR PROJE

Bir Limasol GYO projesi olan City Park Homes konforlu yaşamın adresi olarak tanımlanıyor. 24 saat site güvenliği düşünülmüş projede ayrıca her dairenin görüntülü intercomu var. Kesintisiz elektirik için Jeneratörü, kesintisiz su,  her kata rahatca ulaşım için şık asansörleri ve renkli çicekler arasındaki otoparkı ile güvenli, huzurlu yaşama merhaba diyebileceğiniz bir proje. Ayrıca her dairede klima alt yapısı ve şık kayar panjurlar mevcuttur.

CITY PARK HOMES, ÖDEME KOŞULLARINDA DA GÜZELLİKLER SUNUYOR

Finansman garantörü Creditwest Bank olan projede lansmana yönelik ciddi bir indirim uygulanıyor. Kredisini kişi kendisine en uygun olan para biriminden ister  TL isterse döviz olarak seçebiliyor. Ayrıca, kredisini aldığı tarihten 4 ay sonra ödemeye başlıyor.

Lansmana özel indirimlerden ve kolaylıklar sağlayan ödeme koşullarından yararlanmak üzere sizi City Park Homes’u incelemek ve detayları öğrenmek üzere Priva Real Estate ( 0548 857 74 82)veya ERA H&B Real Estate ( 0548 851 78 10) acentelerine davet ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
HamitköyCity Park Homes
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