Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha
Windows 7 kullananlara kötü haber
11 dakikada tükendi
11 dakikada tükendi
FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!
FaceTime kullananlara çok kötü haber
Boeing'den otonom uçan taksi: İlk uçuşunu yaptı
Boeing'den otonom uçan taksi
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli

Hayatı Kolaylaştıran “Cep Hesabım”, Şimdi Daha Hızlı ve Keyifli

Ülkemizi dijital dönüşüm ile tanıştıran Kuzey Kıbrıs Turkcell, yüzbinlerce kişinin kullandığı “Cep Hesabım” uygulamasını yeniledi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
Hayatı Kolaylaştıran “Cep Hesabım”, Şimdi Daha Hızlı ve Keyifli

En ileri teknoloji ürün ve uygulamalarını en avantajlı fiyatlarla sunarken fark yaratan Kuzey Kıbrıs Turkcell tümüyle yenilediği “Cep Hesabım” uygulamasına yeni tasarım yanında kullanıcı dostu ara yüz ekleyerek erişime hız ve keyif kazandırdı.
İnternete erişilebilen her yerde Cep Hesabım ile mobil uygulama kolaylığını yaşayan müşteriler, Cep Hesabım uygulaması sayesinde faturalı ve faturasız hatlarını ihtiyaçlarına göre diledikleri gibi biçimlendirebilirler. Cep Hesabım uygulamasını akıllı telefonuna yükleyenler fatura detaylarını görebilir, ödemeleri bir tıkla gerçekleştirebilir, kontör yükleme ve paket satın alma gibi işlemleri anında yapabilir, tarife veya paketlere göz atarak diledikleri anda satın alma işlemi gerçekleştirebilirler.

Cep Hesabım’da yenilikler saymakla bitmiyor

Sarı Sandık puanlarını görüntüleyerek istenen hediyenin seçilebildiği yeni Cep Hesabım da kullanıcıya ayrıntılı fatura analizini görme, paket veya tarifelerden kalan kullanımları takip etme; limit işlemleri veya diğer hat ayarlarını gerçekleştirebilme, yurt dışında kullanımı, kullanılan servislerle ilgili seçenekleri belirleyebilme olanağı tanınıyor.

banner41
Kullanıcıların, GSM numarası ve süper şifre kullanarak giriş yapabildiği Cep Hesabım uygulamasını süper şifresini bilmeyen veya hatırlamayanlar 8780’e SİFRE yazarak yeni şifre alıp kolaylıkla kullanabiliyor.

Paketini Cep Hesabım’dan yükleyen GB kazanıyor
Aylık Cepten 10GB, 20GB ve 30GB internet paketlerinden birini Cep Hesabım uygulaması veya kktcell.com üzerinden başlatan Turkcell müşterileri 6 GB’a varan hediye Dijital Cepten İnternet paketleri kazanıyorlar. Gnçtrkcll müşterileri ise, Gnçtrkcll paketlerini Cep Hesabım uygulaması veya kktcell.com’dan yükledikleri takdirde 4GB'a varan hediye internet kazanma şansı yakalıyor.
Detaylı bilgi için kktcell.com’dan ulaşabilirsiniz.

banner22
Son Güncelleme: 30.01.2019 15:20
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTeknolojiUygulamaCep HesabımKuzey Kıbrıs Turkcell
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kriz fırsata dönüştü!
Kriz fırsata dönüştü!
Dövizde son durum!
Dövizde son durum!
Bitcoin yeniden 3 bin 500 doların altında
Bitcoin yeniden 3 bin 500 doların altında

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim