Her şey değişti, son gelen tahminler dikkat çekti

Altın fiyatlarında son dakika haberleri yakından takip edilirken, yatırımcılar "Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip edilirken, haftanın son gününde de düşüş devam etti. Altın fiyatlarıyla ilgili yapılan analizler ise yatırımcıların dikkatini çekecek cinsten. İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI İÇİN SON TAHMİNLER

QNB Finansinvest tarafından yapılan analizde şu ifadeleri kullandı:

"Altın ons fiyatlarında 1640 dolar desteğinin aşağı kırılması görünüm açısından negatif. 1640 dolar direnç haline gelirken, bu seviyenin altında kaldığı sürece 1615 dolar olan ana desteğine doğru geri çekilme ihtimali bulunuyor. Gram altında 960 TL, 1000 TL ise direnç olarak takip edilebilir.

USD/TL:

Dolar kuru TCMB’nin faiz indirim kararı sonrasında 18,50-18,60 bandının üzerine tepki gösterse de yeniden bu aralığa geri döndü. 18,65 ve devamında 18,74 dirençler olarak izlenebilir.18,40 ise destek seviyesidir…

"ARTIK DAHA GÜÇLÜ GERİ ÇEKİLMELER GÖREBİLİR"

Milliyet'te yer alan habere göre; IKON Menkul tarafından yapılan altın analizinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Hafta genelinde genel olarak satış ağırlıklı hareket eden sarı metal, Asya seansında tekrar kritik 1622 desteğini güçlü bir şekilde test ediyor. Son üç gündür yukarı yönde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizinin de bu baskıda etkisi var. Bu gece itibariyle de 10 yıllık tahvil getirisi %4.27 ile son zamanların en yükseğine çıktı.

1622’nin kırılması halinde artık daha güçlü geri çekilmeler görebilir ve 1500’lü seviyeler konuşmaya başlayabiliriz. Ancak 1622’nin kırıldığını günlük kapanışla teyit etmek gerekecek. Destekler: 1622 – 1603 – 1581- Dirençler: 1645 – 1660 – 1680"

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİNDE HEDEF YÜZDE 9

ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından yapılan değerlendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

"TCMB Ekim ayı PPK toplantısında politika faizini 150 baz puanlık indirimle %10,50 seviyesine çekti. Piyasa beklentisi son iki toplantıda olduğu gibi 100 baz puanlık indirim yapılacağı yönündeydi. Merkez Bankası beklentilerin üzerindeki faiz indiriminin gerekçesini ise sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasını sağlamak olarak tekrarladı. Toplantı sonrasında yayımlanan metinde takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirileceği belirtildi. Dolayısıyla Merkez Bankası piyasa beklentisine paralel olarak %9 seviyesini hedef göstermiş oldu.