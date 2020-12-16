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İki ülke kur manipülatörü ilan edildi

ABD, kurları kullanarak ödemeler dengesinde ayarlamalar yaptığı belirlenen İsviçre ve Vietnamı kur manipülatörü ilan etti.

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:56
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İki ülke kur manipülatörü ilan edildi

ABD Hazine Bakanlığı, İsviçre ve Vietnam'ı "kur manipülatörü" olarak tanımladı.

Hazine Bakanlığı, ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu'nu Kongre'ye sundu.

Haziran 2020'de sona eren 4 çeyrek boyunca ABD'nin 20 büyük ticari ortağının politikalarının değerlendirildiği raporda, İsviçre ve Vietnam'ın "kur manipülatörü" olarak belirlendiği kaydedildi.

REKABET AVANTAJI İÇİN KURLARI KULLANDILAR

Raporda, Haziran 2020'ye kadar son dört çeyrekte İsviçre ve Viatnam'ın kurları kullanarak ödemeler dengesinde ayarlamalar yaptığı, ayrıca Vietnam'ın dış ticarette adil olmayan şekilde rekabet avantajı sağlamak için özel olarak da kurları kullandığı belirtildi.

ÇİN'E ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Döviz kuru yönetimi konusunda Çin'e de şeffaflığı artırma çağrısında bulunulan raporda, Tayland, Tayvan ve Hindistan'ın daha yakın takip edilmesi için Hazine Bakanlığı'nın izleme listesine dahil edildiği, Japonya, Kore, Almanya, İtalya, Singapur ve Malezya ve Çin'in ise listedeki yerini koruduğu aktarıldı.

"BÜYÜME İÇİN GÜÇLÜ BİR ADIM"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Bakanlığın ekonomik büyümeyi ve Amerikalı çalışanlar ile işletmeler için fırsatı korumak üzere güçlü bir adım attığını belirtti.

TAKİPTE OLACAKLAR

Mnuchin, "Hazine, yabancı rakipler için haksız avantajlar yaratan uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmak için Vietnam ve İsviçre ile ilgili bulguları takip edecek" ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, yılda 2 kez, ülkelerin para birimlerini manipüle edip etmediklerini analiz eden ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu'nu sunuyor.

3 KRİTER VAR

Bir ülke manipülatör ilan edilmeden 3 ana kritere bakılıyor. Bu kriterler, "ABD ile 20 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verilmesi", "yabancı döviz müdahalesinin ülkenin GSYH'sinin yüzde 2'sini aşması" ve "cari fazlasının GSYH'nin yüzde 2'sinden fazla olması" şeklinde sıralanıyor.

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